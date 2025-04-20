Компания Nothing подтвердила улучшенную камеру устройства.

Компания Nothing продолжает раскрывать детали о предстоящем смартфоне CMF Phone 2 Pro. На этот раз стало известно о значительном апгрейде камеры по сравнению с предыдущей моделью. Устройство получит тройную камеру: 50 МП основной сенсор, 50 МП телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и 8 МП сверхширокоугольный модуль.

Это серьезный шаг вперед по сравнению с CMF Phone 1, где стояла лишь 50 МП основная камера и 2 МП датчик глубины. Хотя система не дотягивает до флагманских решений вроде Nothing Phone 3a Pro, для своего сегмента это заметное улучшение.

Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Pro. Улучшенные характеристики, особенно в части камеры, вероятно, сделают устройство дороже предшественника. Официальный анонс должен состояться в ближайшее время.