Компания Panic добавила новый цвет чехла для Playdate и продолжает продажу восстановленных устройств

Компания Panic расширила ассортимент аксессуаров для игровой консоли Playdate, представив новый желтый чехол Playdate Cover. Он выполнен в том же цвете, что и сама консоль, и стал четвертым вариантом после фиолетового, аквамаринового и "пицца". Чехол сделан из синтетической кожи и крепится с помощью магнитов, защищая экран и заднюю панель устройства.

Новый аксессуар стоит 34 доллара, но можно сэкономить, купив комплект с самой консолью за 249 долларов. Кроме того, Panic до сих пор предлагает восстановленные модели Playdate по сниженной цене в 179 долларов. Они комплектуются всеми 24 играми первого сезона, кабелем и шестимесячной гарантией.

Несмотря на ограниченное количество, восстановленные устройства остаются в продаже уже почти месяц. Это хорошая новость для тех, кто хочет сэкономить на покупке оригинальной консоли, цена которой недавно выросла до 229 долларов. Новый желтый чехол стал очередным шагом в развитии линейки аксессуаров, которые помогают пользователям персонализировать свои устройства.