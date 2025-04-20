Тесты показали серьезное отставание RTX 5060 Ti 8 ГБ в ресурсоемких играх и при 4x Frame Generation

Тесты китайского обозревателя выявили серьезные проблемы с производительностью у видеокарты RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. В сравнении с 16 ГБ версией карта демонстрирует до 30% более низкие показатели минимального FPS и до 18% отставание при использовании технологии 4x Frame Generation. Особенно заметна разница в требовательных к видеопамяти играх вроде Horizon Zero Dawn Remastered.

При этом в менее ресурсоемких проектах, таких как Assassin's Creed Shadows, обе версии карты показывают схожую производительность. Однако с учетом тенденции игр требовать все больше видеопамяти, наличие в 2025 году флагманской карты с 8 ГБ вызывает вопросы. NVIDIA, судя по всему, не спешит предоставлять образцы для тестирования, что только усиливает сомнения в целесообразности такой конфигурации.

Особенно показательным стало тестирование в Cyberpunk 2077 с максимальными настройками - 16 ГБ версия оказалась в два раза быстрее без использования Frame Generation. Хотя при 2x Frame Generation разница практически исчезает, переход на 4x снова демонстрирует преимущество модели с большим объемом памяти. Это ставит под вопрос маркетинговую стратегию NVIDIA, активно продвигающую технологии генерации кадров.