В сети стало известно о пяти новых моделях Casio G-Shock в черно-красном дизайне

В Instagram появились фотографии пяти новых моделей Casio G-Shock из серии Black and Bold Red. Часы выполнены в матовом черном корпусе с красными цифровыми дисплеями и серым текстом. Коллекционер с ником Morgan G-Shock первым опубликовал снимки, подтвердив тем самым существование целой линейки, а не одной модели, как предполагалось ранее.

Все часы выдержаны в едином стиле, что характерно для лимитированных серий Casio. Компания пока не сделала официального анонса, но учитывая ее традицию выпускать тематические коллекции, вроде Black x Gold или Neo Tokyo, скорее всего это будет полноценный релиз. Ожидается, что Casio представит новую серию в ближайшие дни.

Ранее в сети обсуждали только одну модель DW-5600BBR-1, которая должна была стать эксклюзивом для Великобритании. Теперь же стало ясно, что это часть более масштабного проекта. Поклонники бренда с нетерпением ждут официальных подробностей о доступности и цене новых часов.