Анонсированные игры для Switch 2 получили одобрение экс-сотрудников Nintendo благодаря сильной поддержке третьих студий

Экс-сотрудники Nintendo Кит и Криста, ранее отвечавшие за PR компании, положительно оценили стартовую линейку игр для Switch 2. В подкасте они отметили, что, как и в случае с первой Switch, Nintendo делает ставку на один ключевой эксклюзив — на этот раз это Mario Kart World. Однако в отличие от 2017 года, когда было всего 9-10 запускных тайтлов, сейчас их более 20, включая улучшенные версии игр для оригинальной Switch.

Особое внимание бывшие сотрудники уделили поддержке сторонних разработчиков. Такие проекты, как Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, впервые выйдут на Nintendo благодаря более мощному железу Switch 2. Правда, Кит и Криста обратили внимание, что многие из этих игр уже давно доступны на других платформах.

Несмотря на сильную игровую линейку, остаются вопросы по цене консоли и датам предзаказов, особенно для Северной Америки. На фоне введённых пошлин финальная стоимость Switch 2 может стать неприятным сюрпризом для фанатов. Впрочем, обратная совместимость и обновлённые версии классики Nintendo должны смягчить этот удар.