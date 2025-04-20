Video Ghastlies основана на старых фильмах ужасов.

Шотландский разработчик KatanaLevy и издатель Oro Interactive анонсировали новую хоррор-игру Video Ghastlies. Проект вдохновлен эпохой VHS и разными периодами кинематографического хоррора - от готических фильмов 1930-х до слэшеров и found-footage. Игрокам предстоит исследовать проклятые видеокассеты, каждая из которых переносит в уникальный ужасающий мир.

Основная механика сочетает элементы survival horror, головоломки и сбор ресурсов. Безопасная зона - квартира главного героя, где можно анализировать находки и планировать следующие вылазки. Визуальный стиль сочетает ретро-фильтры, VHS-искажения и детализированные 3D-окружения. Особое внимание уделено атмосфере - разработчик ранее работал над мрачными проектами Cardiac и Daemonologie.

Релиз Video Ghastlies запланирован на конец 2025 года в Steam. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого, чтобы следить за новостями. Это первый нарративный проект издателя Oro Interactive после multiplayer-хита Murky Divers. Поклонники жанра отмечают оригинальную концепцию и отсылки к истории хоррор-кино.