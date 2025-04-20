Часы Casio A130WE-7A с мировым временем и автономностью 3 года скоро появятся в продаже в Великобритании

Casio готовится выпустить в Великобритании новые ретро-часы A130WE-7A из линейки Vintage. Модель с серебристым дизайном уже доступна в других странах Европы и США, но в британских магазинах появится в ближайшее время. Часы выполнены из хромированного пластика и нержавеющей стали, оснащены цифровым дисплеем и функцией мирового времени для 31 часового пояса.

Устройство предлагает полезные функции, включая секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета и пять ежедневных будильников. Подсветка экрана выполнена в янтарном цвете, а встроенный календарь автоматически корректирует дату до 2099 года. Автономность часов составляет около трех лет от батарейки CR1616.

Цена новинки составит 59,90 фунтов, что соответствует стоимости других моделей серии, например, A130WE-1AEF. Пока неизвестно, будет ли в Великобритании доступна еще одна модель из этой линейки — A130WEGG-1A. Точная дата выхода A130WE-7A пока не объявлена, но производитель уже разместил их на своем сайте с пометкой «Скоро в продаже».