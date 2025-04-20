Компания Optoma представила лазерный проектор с ультракоротким фокусом.

Optoma представила новый высококлассный лазерный проектор ZK810TST с разрешением 4K и яркостью 7200 ANSI люмен. Устройство позиционируется как решение для профессионального использования и крупных помещений с неидеальными условиями освещения. Проектор уже доступен в продаже по цене около 15000 долларов.

Модель отличается ультракороткофокусной конструкцией с коэффициентом проекции 0,65:1-0,75:1 и возможностью проецирования изображения с расстояния от 0,7 до 16,6 метров. Среди особенностей - моторный зум, коррекция трапеции, сдвиг объектива и три HDMI-входа. Производитель также заявляет о специальном игровом режиме с пониженной задержкой.

Несмотря на внушительные габариты (48×41×18 см) и вес 14,3 кг, проектор получил сертификацию IP5X и встроенные 10-ваттные динамики. Устройство потребляет до 530 Вт энергии и комплектуется пультом дистанционного управления. Профессионалы оценят поддержку 3D-очков и интерфейсы HDBaseT и RS232 для интеграции в сложные системы.