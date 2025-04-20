Компания Endorfy представила пять новых игровых мышей Liv с сенсорами до 26000 DPI и док-станцией

Endorfy расширила ассортимент игровых аксессуаров, представив пять новых моделей мышей Liv. Линейка включает как проводные, так и беспроводные варианты с разными характеристиками и ценовыми категориями. Бюджетные модели весят всего 54 грамма благодаря сотовой конструкции и оснащены сенсором PixArt PAW3311 с разрешением до 12000 DPI.

Флагманская модель Liv Plus Wireless выделяется улучшенным сенсором PAW3395 с 26000 DPI и комплектуется док-станцией с RGB-подсветкой. Все мыши поддерживают программируемые кнопки и имеют подсветку, а беспроводные варианты работают через Bluetooth или 2.4 ГГц соединение. Цены в Европе варьируются от 35 до 89 евро в зависимости от комплектации.

Особенностью новинок стали переключатели Kailh GM 4.0 и 8.0 поколений, обеспечивающие долгий срок службы. Производитель пока не объявил цены для американского рынка, но европейские покупатели уже могут приобрести новые модели. Линейка Liv предлагает варианты как для бюджетных геймеров, так и для тех, кто готов платить за премиальные характеристики.