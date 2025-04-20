Большинство геймеров считают, что Valve не стоит спешить с выпуском Steam Deck 2 в ответ на Nintendo Switch 2

Недавний опрос показал, что большинство игроков не хотят, чтобы Valve спешила с выпуском Steam Deck 2 только ради конкуренции с Nintendo Switch 2. Около 80% респондентов предпочитают дождаться более существенного технологического скачка, а не поспешного обновления. Эта позиция совпадает с заявлениями самой компании, которая ранее говорила о необходимости значительного улучшения производительности и автономности.

Хотя Switch 2, судя по слухам, получит более мощный процессор и экран с высоким разрешением, пользователи Steam Deck ценят текущую модель за обширную библиотеку игр Steam. Многие используют устройство как вторичную игровую платформу, а не замену основному ПК. Valve пока не раскрывает планы по Steam Deck 2, но подчеркивает важность энергоэффективности и значительного апгрейда.

Разница между платформами заключается и в эксклюзивах - Switch 2 предложит франшизы Nintendo, тогда как Steam Deck даёт доступ к десяткам тысяч игр из магазина Steam. При этом не все современные игры оптимизированы для Steam Deck, что может стать проблемой с ростом требований к графике. Пока пользователи довольны текущей моделью и готовы ждать по-настоящему революционного обновления.