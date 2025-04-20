Компания Minix выпустила две модели мини-ПК Elite с процессорами Core Ultra 5 и 7, поддержкой Thunderbolt 4 и охлаждением

Компания Minix расширила линейку мини-ПК, представив две новые модели EU715-AI и EU512-AI. Устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H с интегрированной графикой и нейропроцессором. Старшая модель получила 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ.

Новые мини-ПК поддерживают подключение нескольких мониторов через HDMI, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4. Максимальная частота обновления достигает 144 Гц для 4K-дисплеев. В наличии два порта Ethernet 2.5Gbit/s и WiFi 6E. Размеры компактные - около 14×14×4 см, а питание осуществляется через USB Type-C мощностью до 100 Вт.

Стоимость новинок составляет 749 и 999 долларов соответственно. Обе модели оснащены активной системой охлаждения и двумя слотами M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0. Minix продолжает развивать линейку мощных компактных компьютеров для профессиональных задач и мультимедиа.