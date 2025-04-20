В Китае разработали мозговой интерфейс, который за 20 часов обучения дал пациенту возможность управлять сложными играми

Китайские учёные совершили прорыв в технологии мозг-компьютерных интерфейсов. В ходе клинических испытаний 19-летний пациент с эпилепсией лобной доли смог играть в сложные игры, включая Black Myth: Wukong, после менее чем 20 часов тренировки. Система использует 256-канальный гибкий интерфейс и операционную систему XessOS.

Эксперимент показал впечатляющие результаты - скорость управления курсором достигла 4,07 бит/сек, что сопоставимо с показателями Neuralink, но за значительно меньшее время обучения. Более того, интерфейс помог врачам точно определить очаг эпилепсии и успешно провести операцию по его удалению без последствий для пациента.

Разработчики из Brain Tiger Technology планируют продолжить клинические испытания в этом году. Этот случай демонстрирует потенциал китайской технологии BCI, которая может составить конкуренцию западным аналогам вроде Neuralink. Особенно впечатляет возможность управления сложными играми после относительно короткого периода адаптации.