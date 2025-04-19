Компания Samsung представила Galaxy M56 5G с экраном 120 Гц и Exynos 1480 по цене от $293

Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy M56 5G, который позиционируется как более доступная альтернатива недавно представленному Galaxy A56 5G. Устройство получило процессор Exynos 1480 из модели A55, что делает его немного слабее флагманского A56 с Exynos 1580.

Основные характеристики включают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, защищённый Gorilla Glass Victus Plus. Смартфон оснащён четырьмя камерами, но только основная 50-мегапиксельная имеет оптическую стабилизацию. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Пока устройство будет доступно только в Индии по стартовой цене около 293 долларов. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android, начиная с версии 15. Новинка сохраняет многие черты флагманской линейки, но предлагает их по более доступной цене за счёт использования прошлогоднего чипсета.