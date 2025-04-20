Компания Motorola выпустила Android-планшет Moto Pad 60 Pro с процессором Dimensity 8300 и батареей 10200 мАч.

Motorola расширила свою линейку устройств, представив новый планшет Moto Pad 60 Pro. Устройство оснащено 12,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2944×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Планшет поддерживает работу со стилусом с 4096 уровнями нажатия и мультитач на 10 касаний.

Производитель предлагает две конфигурации: с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Обе версии выполнены в бронзово-зелёном цвете и поддерживают расширение хранилища. Планшет работает на процессоре MediaTek Dimensity 8300 и оснащён мощной батареей на 10200 мАч.

Пока Motorola планирует продажи только в Индии, где устройство появится 23 апреля. Характеристики новинки практически идентичны планшету Lenovo Idea Tab Pro. Производитель заявляет до 35 часов автономной работы.