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Motorola выпустила свой первый ноутбук Moto Book 60 с OLED-экраном
Компания Motorola представила свой первый ноутбук Moto Book 60 с процессорами Intel Core и 120 Гц дисплеем

Motorola сделала первые шаги на рынке ноутбуков, представив модель Moto Book 60. Устройство доступно в двух цветах - "Бронзово-зелёном" и "Веджвуд" - и трёх конфигурациях. Все варианты оснащены 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

Базовая версия ноутбука стартует с цены около 783 долларов и включает процессор Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Более мощная модификация с Core 7 240H стоит примерно 819 долларов. Все модели получили аккумулятор на 60 Вт·ч, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Пока Motorola планирует продажи только в Индии, не раскрывая планов по глобальному релизу. Это не первый случай выхода компании за пределы smartphone-сегмента - ранее она уже выпускала бюджетные умные часы. Новинка позиционируется как стильное устройство с качественным экраном и современными беспроводными технологиями.

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#motorola
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