Полные характеристики Motorola Razr 60 Ultra раскрылись в утечке

В сети появилась полная информация о характеристиках будущего складного смартфона Motorola Razr 60 Ultra. Согласно утечке, устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Основные камеры представлены двумя 50-мегапиксельными сенсорами, хотя отсутствие телеобъектива может разочаровать некоторых пользователей. Внутренний 7-дюймовый экран поддерживает частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 4500 нит, а внешний дисплей остался 4-дюймовым.

Новинка позиционируется как флагманское устройство премиум-класса. Особый интерес вызывает то, как Motorola решит проблему охлаждения мощного процессора в складном корпусе. Razr 60 Ultra станет прямым конкурентом ожидаемому Galaxy Z Flip 7, чьи характеристики пока остаются под вопросом.