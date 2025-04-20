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ddr22
Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro 27U с Mini LED и 4K 160 Гц
Компания Xiaomi анонсировала 4K монитор Redmi G Pro 27U с 1600 нит яркости и режимом 320 Гц.

Xiaomi представила новый игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U с Mini LED-подсветкой. Устройство стало преемником прошлогодней модели G Pro 27. Яркость повысилась до 1600 нит при сохранении сертификации VESA DisplayHDR 1000, а также добавилась поддержка Dolby Vision.

Основные характеристики включают 4K-разрешение с частотой обновления 160 Гц, которое можно понизить до 1080p для достижения 320 Гц. Монитор охватывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3. В комплекте идут порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, USB-хаб и встроенные колонки.

Особенность новинки - предустановленная система HyperOS 2, позволяющая использовать монитор как Smart TV. Пока неизвестно, будет ли устройство доступно за пределами Китая и по какой цене. В сравнении с предыдущей моделью монитор получил более продвинутую панель Fast IPS с 1152 зонами локального затемнения.

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#xiaomi
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