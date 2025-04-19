На официальных сайтах Nintendo исчезла информация о поддержке VRR для Switch 2 в док-режиме

Nintendo внезапно изменила информацию о технических характеристиках Switch 2 на своих официальных сайтах. Исчезло упоминание о поддержке технологии VRR (переменной частоты обновления) при использовании консоли в док-станции. При этом данные о работе VRR в портативном режиме остались без изменений.

Разница в информации на разных региональных сайтах вызвала путаницу среди игроков. На британском сайте по-прежнему указана полная поддержка VRR, тогда как на американском и канадском сайтах эти данные удалили. Эксперты предполагают, что проблема может быть связана с преобразованием DisplayPort в HDMI при подключении через док-станцию.

Параллельно канадские ритейлеры анонсировали начало предзаказов на Switch 2 уже 23 апреля 2025 года. Остаётся неясным, распространяется ли эта дата на другие регионы. Nintendo пока не дала официальных комментариев по поводу изменений в спецификациях и сроков предзаказов.