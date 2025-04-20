Особенность системы - необходимость платной подписки за полный доступ к данным и рекомендациям по уходу.

Новая система умных датчиков для ухода за растениями появилась на краудфандинговой платформе. Разработчики предлагают два варианта устройства - Oko+ с полным набором функций и упрощённую версию Oko Lite. Система сочетает профессиональные технологии выращивания с простотой использования для обычных цветоводов.

Устройство состоит из датчика-щупа и базового блока. После установки трёхконтактного щупа в грунт данные о состоянии растения передаются через Bluetooth или Wi-Fi. Полноценная версия Oko+ отслеживает уровень влажности, температуру, pH почвы и влажность воздуха, тогда как Lite-версия показывает только уровень воды.

Особенность системы - необходимость платной подписки за полный доступ к данным и рекомендациям по уходу. Стоимость подписки составляет 5 евро в месяц. На Kickstarter сейчас можно поддержать проект, заплатив 55 евро за Oko+ или 35 евро за Lite-версию. Как и с любым краудфандингом, разработчики предупреждают о возможных рисках для инвесторов.