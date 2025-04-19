Ретро-ралли Drive Rally получило полноценный релиз на Steam с новыми режимами и улучшениями геймплея

Drive Rally наконец вышла из раннего доступа Steam, получив полноценный релиз версии 1.0. Эта аркадная гоночная игра сочетает ностальгическую ретро-графику в стиле 90-х с динамичным геймплеем, занимая промежуточное положение между хардкорными симуляторами и аркадами. Разработчики добавили множество новых функций и учли отзывы сообщества за время раннего доступа.

Игра предлагает шесть команд с уникальными трассами, 22 легендарных раллийных автомобиля с системой кастомизации и поддержку различных контроллеров. Особого внимания заслуживает новый режим свободного перемещения с коллекционными предметами. Версия 1.0 также принесла улучшения голосовых подсказок штурмана, оптимизацию текстур и лучшую поддержку рулей.





Несмотря на юмористическую подачу и простую графику, Drive Rally удивляет глубиной контента. Сейчас игра доступна в Steam со скидкой 30%, что делает её особенно привлекательной для любителей несерьёзных гоночных аркад. Минимальные системные требования и поддержка Steam Deck позволяют запускать её даже на портативных устройствах.