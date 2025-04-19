Apple потеряла долю рынка в Китае — поставки iPhone снизились на 9% в первом квартале, тогда как Xiaomi и Huawei показали рост

В первом квартале 2025 года продажи iPhone в Китае снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследовательской компании IDC, Apple отгрузила всего 9,8 миллиона устройств, что сократило её долю рынка с 17,4% до 13,4%. При этом общий объём поставок смартфонов в стране вырос на 3,3%.

Главными причинами падения стали высокая цена iPhone и неспособность компании воспользоваться государственными субсидиями. В то время как китайские бренды предлагали скидки до 15% на устройства дешевле 6000 юаней, стартовая цена iPhone 16 как раз составляла 5999 юаней, что исключило многие модели из программы поддержки.

Лидером рынка осталась Xiaomi с ростом поставок на 40% до 13,3 миллиона устройств. Huawei, несмотря на отсутствие Android, заняла второе место с 12,9 миллиона смартфонов на HarmonyOS. Oppo и Vivo замкнули топ-4 с 11,2 и 10,3 миллиона устройств соответственно. Это уже седьмой квартал подряд, когда доля Apple на китайском рынке снижается.