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ddr22
EA показала разрушаемость окружения в новом Battlefield — механики вернулись к классике
Разработчики Battlefield продемонстрировали систему разрушений — окружение теперь можно менять в тактических целях

EA поделилась новыми деталями о грядущей части Battlefield, которая выйдет в 2025 году. В свежем ролике из рабочей версии игры видно, что разрушаемость окружения вернётся к классическим механикам из старых частей серии. Это особенно порадует давних фанатов франшизы.

Разработчики из DICE, Criterion, Ripple Effect и EA Motive подробно рассказали о своём подходе к системе разрушений. Они хотят сделать её не просто эффектной, а важной частью геймплея — игроки смогут менять окружение для тактического преимущества. Здания будут разрушаться поэтапно, начиная с внешних стен.

Новые механики позволят создавать укрытия из обломков и использовать разные типы оружия для трансформации карты. Разработчики обещают чёткую визуальную и звуковую индикацию разрушаемых объектов. Всё это должно сделать окружение более интерактивным и тактически значимым.

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#battlefield
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