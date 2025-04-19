EA поделилась новыми деталями о грядущей части Battlefield, которая выйдет в 2025 году. В свежем ролике из рабочей версии игры видно, что разрушаемость окружения вернётся к классическим механикам из старых частей серии. Это особенно порадует давних фанатов франшизы.
Разработчики из DICE, Criterion, Ripple Effect и EA Motive подробно рассказали о своём подходе к системе разрушений. Они хотят сделать её не просто эффектной, а важной частью геймплея — игроки смогут менять окружение для тактического преимущества. Здания будут разрушаться поэтапно, начиная с внешних стен.
Новые механики позволят создавать укрытия из обломков и использовать разные типы оружия для трансформации карты. Разработчики обещают чёткую визуальную и звуковую индикацию разрушаемых объектов. Всё это должно сделать окружение более интерактивным и тактически значимым.