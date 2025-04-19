В iPhone 16e использовали рекордные 40% компонентов Apple — модем C1 5G принёс экономию $10 с каждого устройства

Новые данные показали, что в iPhone 16e используется рекордное количество комплектующих собственного производства Apple — целых 40%. Особенно выделяется фирменный модем C1 5G, который приносит компании экономию $10 с каждого устройства. Хотя эта сумма кажется небольшой, при плановом объёме продаж в 22 миллиона аппаратов общая экономия может достичь $220 миллионов.

Аналитики отмечают, что переход на собственные компоненты позволяет Apple не только сокращать затраты, но и лучше контролировать аппаратную часть. Модем C1 5G, выпускаемый по 4-нм техпроцессу TSMC, в некоторых сценариях показывает на 40% лучшую производительность по сравнению с решениями Qualcomm в флагманских iPhone 16.

Однако экономия на компонентах не сделала iPhone 16e значительно дешевле — базовая версия стоит $599. В аппарате отсутствуют некоторые функции, например MagSafe и двойная камера. Эксперты предполагают, что Apple может направить полученную экономию на разработку собственного Wi-Fi 7 чипа для будущих моделей iPhone.