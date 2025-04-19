Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Для GTA San Andreas Definitive Edition выпустили VR-мод с полной поддержкой 6DOF
Моддеры добавили полноценную VR-реализацию в GTA San Andreas Definitive Edition с поддержкой управления движениями 6DOF

На этой неделе GTA San Andreas Definitive Edition получила новый VR-мод, который кардинально изменил игровой опыт. Разработчик Holydh выложил мод бесплатно на Nexus Mods, добавив поддержку 6DOF - шести степеней свободы движения в виртуальной реальности.

Особенность мода в том, что он позволяет полностью пройти игру в VR-режиме от первого лица. Система управления адаптирована даже для сложных сцен - например, стрельбы из машины в качестве пассажира. Мод поддерживает все виды оружия, включая снайперские винтовки с функцией приближения.


Хотя Definitive Edition изначально вызывала немало нареканий, этот VR-мод делает переиздание более привлекательным для фанатов. Особенно для тех, кто предпочитает оригинальную версию игры. С момента релиза в 2021 году трилогия получила множество улучшений, и теперь VR-режим добавляет ей новый уровень иммерсивности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#gta san andreas definitive edition
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
4
Глобальная версия Realme GT7 может получить более старый чипсет по сравнению с китайским вариантом
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
11
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Chrome на Android возвращает адресную строку вниз
+
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
Пользователь Reddit пытался продать GeForce RTX 4090, но остался с пустой печатной платой и СО
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Основатель New Blood Interactive: Escape from Tarkov нанёс «непоправимый ущерб» играм
+
Nvidia выложила для скачивания демоверсию технологии трассировки пути Zorah
1
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для армии и спецслужб
1
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+

Популярные статьи

Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
18
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
65
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
25
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
+

Сейчас обсуждают

Андрей Жуков
12:32
Не уловил сути, смысла статьи. О чём хотел сказать? О чем, как говорится, душа болит? Ну не понятно же! ))
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
ЧatoБoт
12:27
А Россия поступит много проще - просто заберёт себе и Литву и Латвию, включив их в свою территорию как Вильновскую и Рижскую области.
Nike придумала кроссовки Hyperboot с функциями теплового и компрессионного массажей
REY_B_
12:26
Так ещё 2050 когда-то перед продажей переименовали в 2060. А то из-за майнинга цены были бы ну совсем конские. Так оно и пошло... С тех пор сплошной "дефицит чипов"
Учёные смогли показать людям ранее недоступный для восприятия цвет
JornoJovanni
12:26
Эх, так через 10 лет запустит школьничек твой обожаемый сталкер и скажет, хоспаде, ну и в какой же неиграбельный кусок играли раньше. Всё серое и кривое
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
REY_B_
12:25
8ГБ уже ни о чём. 12 тоже. Да и на 16 какую-нибудь мегасборку Скайрима уже с комфортом не поиграешь. А на подходе новые технологии. Обещано ну всего дофига. Брать меньше 16-ти сейчас вряд ли стоит По ...
Учёные смогли показать людям ранее недоступный для восприятия цвет
Сергей Анатолич
12:23
На моей 4060 с 576 тоже проблемы, такие же как и с 572. Некоторые игры не запускаются (черный экран), другие вылетают. Остаюсь пока на 566.😞
В Telegram выявлены мошеннические боты с пасхальной тематикой
Сергей Анатолич
12:19
Нет, ну мистика. Сами фины в долг живут, одной рыбой питаются, 47 место в мире по ВВП, но умудряются американское оружие кому то как своё продавать.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
ЧatoБoт
12:18
А что финики поставляли-то? Не иначе как лыжи да нарты.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
Phenx
12:10
С диссонансом точно подметил. А то уж я думал мне одному так кажется)) А ещё помню раньше говорили, что главное для игровой карты - это ширина шины, а видеопамять на каком-то третьем месте. Почему теп...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Станиславъ Кирьяновъ
12:08
Не стала бы. Лиза племянница Хуана. Весь рынок видеокарт сейчас это их семейный подряд. С чего это ей подрезать дядюшку? По сути 9070 это результат того что Хуан забил болт на геймеров, полностью пере...
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем