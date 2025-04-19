Моддеры добавили полноценную VR-реализацию в GTA San Andreas Definitive Edition с поддержкой управления движениями 6DOF

На этой неделе GTA San Andreas Definitive Edition получила новый VR-мод, который кардинально изменил игровой опыт. Разработчик Holydh выложил мод бесплатно на Nexus Mods, добавив поддержку 6DOF - шести степеней свободы движения в виртуальной реальности.

Особенность мода в том, что он позволяет полностью пройти игру в VR-режиме от первого лица. Система управления адаптирована даже для сложных сцен - например, стрельбы из машины в качестве пассажира. Мод поддерживает все виды оружия, включая снайперские винтовки с функцией приближения.





Хотя Definitive Edition изначально вызывала немало нареканий, этот VR-мод делает переиздание более привлекательным для фанатов. Особенно для тех, кто предпочитает оригинальную версию игры. С момента релиза в 2021 году трилогия получила множество улучшений, и теперь VR-режим добавляет ей новый уровень иммерсивности.