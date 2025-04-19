Обновление Hogwarts Legacy от 17 апреля принесло поддержку AMD FSR 3, Intel XeSS 2.0 и улучшения трассировки лучей

17 апреля для Hogwarts Legacy вышел крупный патч, который добавил несколько важных нововведений. Разработчики внедрили поддержку технологий AMD FSR 3 и Intel XeLL/XeFG, что особенно порадует владельцев видеокарт без поддержки NVIDIA DLSS 3. Теперь игроки могут выбирать между тремя системами генерации кадров в зависимости от своего железа.

Помимо этого, обновление принесло заметные улучшения в работе трассировки лучей - исправлены проблемы с тенями и отражениями. Также обновили Intel XeSS до версии 2.0 и добавили поддержку AMD Anti-Lag 2. Все эти изменения должны положительно сказаться на производительности и стабильности игры.





Отдельное внимание уделили инструментам для моддинга - Creator Kit получил множество исправлений и улучшений. Полный список изменений можно найти в официальных патч-нотах игры. Это обновление существенно расширяет графические возможности Hogwarts Legacy на ПК.