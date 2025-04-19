Китайская студия представила геймплейный трейлер Light of Motiram - survival-экшена с элементами Horizon и кооп-режимом

Китайская студия Polaris Quest, принадлежащая Tencent, опубликовала новый трейлер своей игры Light of Motiram. Хотя визуально проект напоминает франшизу Horizon от Guerrilla Games, разработчики подчеркивают существенные отличия в геймплее. В отличие от action/RPG Horizon, Light of Motiram позиционируется как survival-игра с упором на строительство баз и их защиту.

Особое внимание уделено системе приручения механических животных - "Механималов". В игре будет доступно более сотни видов, каждый с уникальными навыками и возможностями развития. Боевая система сделана более ориентированной на ближний бой с уклонениями, блоками и контратаками. Еще одно ключевое отличие - наличие кооперативного мультиплеера на протяжении всей игры.





Разработчики использовали реалистичный физический движок для системы строительства. Несмотря на очевидные визуальные параллели с Horizon, студия делает акцент на уникальных механиках своего проекта. В то время как Guerrilla Games готовит кооп-спинноф Horizon Online, Light of Motiram уже предлагает совместный режим прохождения.