В Китае адаптировали видеокарты RTX 5090D под ИИ-задачи, установив турбинные системы охлаждения и перенеся разъем питания

Китайские энтузиасты и исследователи в области искусственного интеллекта начали выпускать модифицированные версии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D. Эта модель, изначально созданная для китайского рынка с учетом экспортных ограничений США, оказалась удачным решением для небольших ИИ-лабораторий. Вместо стандартных систем охлаждения с большими вентиляторами на карты установили компактные турбинные кулеры, которые лучше подходят для серверных стоек.

Конструкция была значительно переработана - разъем питания перенесли на тыльную сторону карты, что упрощает установку нескольких ускорителей вплотную друг к другу. При этом сохранились ключевые характеристики: 32 ГБ памяти GDDR7 и интерфейс PCIe 5.0 x16. Хотя точное энергопотребление пока не подтверждено, ожидается, что оно может достигать 575 Вт, как у обычной RTX 5090.

Эксперты отмечают, что турбинное охлаждение может быть недостаточным для таких мощных карт, однако с помощью снижения напряжения и частот можно добиться стабильной работы в продолжительных задачах. Для многих китайских исследователей, испытывающих дефицит вычислительных ресурсов, такие модифицированные карты становятся единственной возможностью получить доступ к современным технологиям ускорения вычислений.