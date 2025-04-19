Игра Bionic Bay с механикой телепортации и управлением временем стала доступна на Steam и PS5.

Студия Psychoflow Studio выпустила пиксельный платформер Bionic Bay для PC и PlayStation 5. Игра предлагает 23 уровня с постепенно возрастающей сложностью, где игрокам предстоит освоить телепортацию, управление временем и гравитацией. Особое внимание уделено точному контролю и скорости прохождения — разработчики вдохновлялись классическими аркадами конца 90-х.

Помимо основной кампании, в Bionic Bay есть онлайн-режим с таблицей лидеров, где можно соревноваться с «призраками» других игроков. После запуска разработчики добавят специальный уровень, созданный в collaboration с легендой PlayStation Шухеем Ёшидой. Победившие его рекорд получат эксклюзивный скин.

Игра создавалась несколько лет — команда тщательно прорабатывала баланс, тестируя каждый уровень. Для фанатов ретро-хоррора доступен Deluxe-редакция с тематическими скинами.