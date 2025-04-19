Тесты показали разницу в производительности между 8 ГБ и 16 ГБ версиями RTX 5060 Ti при использовании DLSS 4.

Китайский обзорный канал CBTRI провел сравнительное тестирование двух версий видеокарты GeForce RTX 5060 Ti - с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. В обычных сценариях разница в производительности оказалась незначительной, но при включении DLSS 4 с функцией Multi-Frame Generation 16-гигабайтная версия показала преимущество в 22% в Cyberpunk 2077.

Интересно, что 8-гигабайтная модель в некоторых тестах даже отставала от предыдущего поколения RTX 4060 Ti. Многие западные издания, включая TechPowerUp, отмечают сложности с получением 8-гигабайтных образцов для тестов - производители предпочитают отправлять на обзор именно 16 ГБ версии. Разница в цене между модификациями составляет $50, что делает старшую модель более выгодным выбором для требовательных игр.