Компания Canonical представила Ubuntu 25.04 с новым ядром Linux 6.14, улучшенной поддержкой Intel/AMD GPU и инструментами для разработчиков.

Canonical официально выпустила Ubuntu 25.04 под кодовым названием Plucky Puffin. Новое обновление принесло множество улучшений, включая свежую версию GNOME 48 с тройной буферизацией, поддержкой HDR и новым PDF-ридером Papers. Особое внимание уделено оптимизации работы на ноутбуках — появился режим сохранения здоровья батареи и панель контроля времени у экрана.

Для разработчиков в Ubuntu 25.04 добавили новые инструменты, включая devpack для Spring Framework, обновленные тулчейны и экспериментальную поддержку Dracut вместо initramfs-tools. Ядро Linux 6.14 принесло улучшенный планировщик задач sched_ext и драйвер NTSYNC для лучшей совместимости с Windows-играми через Wine/Proton.

Аппаратные нововведения включают специальный ISO для ARM64, улучшенную поддержку GPU Intel Arc и AMD, а также расширенные возможности конфиденциальных вычислений с AMD SEV-SNP. Canonical также улучшила установщик, добавив продвинутые опции разметки диска и работы с BitLocker.