Тест Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle раскрыл необычную конструкцию с короткой платой и смещенным разъемом питания.

Немецкое издание HardwareLuxx провело детальный разбор видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC 16 ГБ. Обзорщиков удивила необычная конструкция устройства — производитель использовал укороченную печатную плату и нестандартное расположение 8-контактного разъема питания прямо за креплением к корпусу.

Особенностью карты стал сокращенный PCIe-разъем, обусловленный работой RTX 5060 Ti через 8 линий интерфейса. При длине всего 215 мм модель сохранила двухвентиляторную систему охлаждения. Аналогичную компактную платформу Gigabyte, вероятно, применит и в других двухвентиляторных моделях линейки Windforce.

При этом трехвентиляторные версии, как и низкопрофильная RTX 5060 OC Low Profile, получат стандартные разъемы. Производитель позиционирует серию Eagle как продукт для любителей футуристичного дизайна, вдохновленного космическими кораблями, но технические решения оказались не менее интересными, чем внешний вид.