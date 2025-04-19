Компания NVIDIA опубликовала техническую демонстрацию Zorah для UE5, демонстрирующую возможности архитектуры Blackwell.

NVIDIA представила публичную версию технической демонстрации Zorah, созданной для демонстрации возможностей новых видеокарт серии RTX 5090 на архитектуре Blackwell. Этот 108-гигабайтный проект для Unreal Engine 5 теперь доступен для свободного скачивания всем желающим.

Демо-сцена содержит впечатляющие 500 миллионов полигонов, более 30 тысяч материалов и 1500 текстур. Для обработки такой графической нагрузки NVIDIA задействовала целый набор нейросетевых технологий, включая DLSS 4, RTX Neural Shaders и другие инструменты нейронного рендеринга. Эти решения позволяют создавать детализированные текстуры, материалы и даже волосы в реальном времени без чрезмерной нагрузки на видеокарту.

Разработчики надеются, что Zorah вдохновит геймдев-сообщество на эксперименты с новыми технологиями рендеринга. Для запуска демо потребуется мощная система с RTX 5090 и установленный Unreal Engine 5 из Epic Games Store. Проект можно скачать по ссылке на официальном сайте NVIDIA.