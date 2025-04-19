NVIDIA представила публичную версию технической демонстрации Zorah, созданной для демонстрации возможностей новых видеокарт серии RTX 5090 на архитектуре Blackwell. Этот 108-гигабайтный проект для Unreal Engine 5 теперь доступен для свободного скачивания всем желающим.
Демо-сцена содержит впечатляющие 500 миллионов полигонов, более 30 тысяч материалов и 1500 текстур. Для обработки такой графической нагрузки NVIDIA задействовала целый набор нейросетевых технологий, включая DLSS 4, RTX Neural Shaders и другие инструменты нейронного рендеринга. Эти решения позволяют создавать детализированные текстуры, материалы и даже волосы в реальном времени без чрезмерной нагрузки на видеокарту.
Разработчики надеются, что Zorah вдохновит геймдев-сообщество на эксперименты с новыми технологиями рендеринга. Для запуска демо потребуется мощная система с RTX 5090 и установленный Unreal Engine 5 из Epic Games Store. Проект можно скачать по ссылке на официальном сайте NVIDIA.