Разработчики выпустили Gedonia 2 в ранний доступ — улучшенную версию RPG с открытым миром и кооперативом.

После двух лет разработки игра Gedonia 2 наконец стала доступна в раннем доступе Steam. Разработчики называют этот проект самым амбициозным за свою 13-летнюю карьеру в геймдеве. Хотя текущая версия уже прошла внутреннее тестирование, авторы предупреждают о возможных багах, особенно в мультиплеере.

Gedonia 2 представляет собой кооперативную RPG с открытым миром для четырёх игроков. Это улучшенный и расширенный сиквел оригинальной Gedonia. Разработчики обещают активно дорабатывать игру на основе отзывов сообщества в течение всего периода раннего доступа. Они призывают игроков делиться своими впечатлениями и сообщать о найденных проблемах.