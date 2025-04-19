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ddr22
Игра dark fantasy RPG Mandragora Whispers of the Witch Tree вышла для PC и консолей
Состоялся релиз игры Mandragora Whispers of the Witch Tree с боевой системой в духе Souls и сюжетом от автора Vampire: The Masquerade

Сегодня состоялся релиз dark fantasy RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree от студии Primal Game Studio. Игра доступна на PC (без DRM), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие разворачивается в мрачном мире Faelduum, где игрок принимает роль Инквизитора в королевстве, где магия находится под запретом.  

Проект сочетает сложную боевую систему в стиле Souls, нелинейное исследование мира и глубокую RPG-составляющую. Игроков ждет более 40 часов контента, 6 классов персонажей с уникальными деревьями навыков и сюжет с ветвящимися вариантами развития, написанный Брайаном Мицодой (Vampire: The Masquerade).  

Доступны два издания игры: стандартное за $39.99 и делюкс за $49.99 с дополнительным квестом, саундтреком и артбуком. На всех платформах представлена демо-версия для ознакомления с игровым процессом. Визуальный стиль и атмосферу дополняет оригинальный саундтрек в исполнении оркестра FILMharmonic из Праги.

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#mandragora
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