Состоялся релиз игры Mandragora Whispers of the Witch Tree с боевой системой в духе Souls и сюжетом от автора Vampire: The Masquerade

Сегодня состоялся релиз dark fantasy RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree от студии Primal Game Studio. Игра доступна на PC (без DRM), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие разворачивается в мрачном мире Faelduum, где игрок принимает роль Инквизитора в королевстве, где магия находится под запретом.

Проект сочетает сложную боевую систему в стиле Souls, нелинейное исследование мира и глубокую RPG-составляющую. Игроков ждет более 40 часов контента, 6 классов персонажей с уникальными деревьями навыков и сюжет с ветвящимися вариантами развития, написанный Брайаном Мицодой (Vampire: The Masquerade).

Доступны два издания игры: стандартное за $39.99 и делюкс за $49.99 с дополнительным квестом, саундтреком и артбуком. На всех платформах представлена демо-версия для ознакомления с игровым процессом. Визуальный стиль и атмосферу дополняет оригинальный саундтрек в исполнении оркестра FILMharmonic из Праги.