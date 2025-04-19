Появились полные технические данные о новой видеокарте AMD Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти.

Новые подробности о видеокарте AMD Radeon RX 9070 GRE стали известны благодаря публикации на Videocardz. Устройство займет промежуточное положение между моделями RX 9070 и RX 9060 XT в линейке компании. Согласно данным, карта получит 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 432 ГБ/с и процессор Navi 58 с 3072 потоковыми процессорами.

Частота графического чипа в режиме boost составит 2.79 ГГц. Точный показатель энергопотребления пока неизвестен, но ожидается, что он окажется ниже 220 Вт, которые требуются для RX 9070 XT. По производительности новинка должна быть сопоставима с GeForce RTX 4060 Ti и потенциально сможет конкурировать с RTX 5060 Ti в некоторых играх.

Анонс Radeon RX 9070 GRE может состояться в рамках Computex вместе с представлением RX 9060 XT. Обычно, подобные модели, как RX 7650 GRE и RX 7900 GRE, первоначально выпускались для китайского рынка, но затем появлялись и в других регионах через неофициальные каналы поставок. Вероятно, аналогичный сценарий ждет и новую видеокарту.