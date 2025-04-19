Инсайдеры предупредили о подорожании топовых смартфонов из-за перевода чипов Apple, MediaTek и Qualcomm на 2 нм нормы TSMC.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми деталями о переходе ключевых производителей мобильных чипов на 2 нм техпроцесс TSMC. Как стало известно, Apple, Qualcomm и MediaTek планируют использовать новые нормы для своих флагманских процессоров в 2026-2027 годах, что приведет к заметному росту стоимости устройств.

Переход с 3 нм на 2 нм позволит добиться 15% прироста производительности без увеличения энергопотребления. Однако производственные затраты TSMC на новом техпроцессе значительно выше, что неизбежно отразится на конечной цене смартфонов. В зоне риска оказались будущие флагманы вроде iPhone 18, Galaxy S27 и Oppo Find X10.

MediaTek, по текущим данным, представит свой первый 2 нм чип только в лице Dimensity 9600, тогда как ожидаемый в 2026 году Dimensity 9500+ останется на более старом техпроцессе. Qualcomm также готовит Snapdragon 8 Elite 3 (SM8950) с 2 нм нормами.