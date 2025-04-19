Компания Valve обновила SteamOS для портативных ПК от других производителей, добавив поддержку кнопки питания и улучшенный ввод.

Valve представила новое обновление SteamOS версии 3.7.3 для портативных игровых устройств сторонних производителей. Пока обновление доступно только в тестовом режиме для пользователей, подключенных к preview-каналу. Среди ключевых изменений — поддержка кнопки питания для устройств Lenovo и Asus.

Обновление также принесло улучшенную поддержку ввода для совместимых устройств, хотя конкретные детали Valve не уточняет. Добавлена функция ограничения кадров для дисплеев с переменной частотой обновления (VRR). Кроме того, исправлен сбой, возникавший при отсутствии подключенного внешнего дисплея.

Так как обновление находится на стадии предварительного тестирования, некоторые функции могут работать нестабильно. Пользователи могут получить доступ к preview-версии через настройки системы, выбрав соответствующий канал обновлений.