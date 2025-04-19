Инсайдеры сообщили о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 13s с аккумулятором 6000 мАч и зарядкой 80 Вт.

По данным источника Smartprix, компания OnePlus готовит к выпуску четвертую модель в линейке OnePlus 13 — смартфон под названием OnePlus 13s. Устройство должно появиться в Индии в конце второго квартала с последующим глобальным релизом.

Согласно утечкам, новинка получит 1.5K AMOLED-экран с частотой 120 Гц, сканер отпечатков в дисплее и флагманский процессор Snapdragon 8 серии. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенного хранилища — 512 ГБ. Основная камера будет использовать сенсоры Sony, включая возможный телеобъектив, а фронтальная камера составит 32 МП.

Особое внимание уделено автономности — аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Среди других особенностей — защита IP68/IP69, OxygenOS 15 на базе Android 15 и два цветовых варианта. Ожидаемая цена около 55 000 рупий (~$643) поместит устройство между моделями 13R и 13 в продуктовой линейке.