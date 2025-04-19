Пользователи обнаружили метод расширения функционала Mudita Kompakt с помощью неофициального магазина приложений.

Несмотря на то что минималистичный телефон Mudita Kompakt только готовится к глобальным поставкам, энтузиасты уже нашли способ расширить его функциональность. В сети появились инструкции по установке сторонних приложений на это устройство, изначально созданное для ограниченного набора функций.

Метод, продемонстрированный ютубером Эндрю Фолтсом, использует стандартные инструменты Android-разработчика — adb-tools и режим разработчика. Основной упор делается на установку Aurora Store — открытой альтернативы Google Play, которая не требует сервисов Google для работы. Правда, некоторые приложения, зависящие от Google Play Services, останутся недоступными.

Процесс установки довольно прост: нужно активировать режим разработчика на Kompakt, подключить его к компьютеру и через adb-tools установить APK-файл Aurora Store. Это открывает доступ к большему количеству приложений, хотя их работа будет ограничена возможностями E Ink-экрана устройства.