Компания Casio представила экологичные калькуляторы MS-20UC-J с традиционными японскими узорами в честь 60-летия первого электронного калькулятора.

Casio отметила 60-летие своего первого настольного электронного калькулятора выпуском особой серии MS-20UC-J, вдохновленной традиционными японскими мотивами. Новая коллекция включает три модели: красный Asanoha с узором листьев конопли, синий Seigaiha с волнообразным орнаментом и белый Takekago с плетением из бамбука. Каждый дизайн символизирует важные для японской культуры ценности — силу, спокойствие и устойчивость.

Особое внимание компания уделила экологичности производства. Корпуса калькуляторов изготовлены из переработанного пластика, а упаковка стала на 81% менее пластиковой за счет использования перерабатываемой бумаги.

Несмотря на глобальный анонс, в некоторых странах, включая Россию и Украину, калькуляторы MS-20UC-J доступны не будут. Тем не менее, серия сохраняет привычную функциональность базовой модели MS-20UC, оставаясь практичным инструментом для учебы и работы.