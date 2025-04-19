Компания RedMagic раскрыла дату выхода смартфона 10 Air на глобальный рынок и условия участия в предзаказе.

Компания RedMagic официально подтвердила дату глобального релиза своего нового игрового смартфона 10 Air. Устройство поступит в продажу за пределами Китая уже 23 апреля. Производитель также анонсировал специальные условия предзаказа, включая скидки и розыгрыш бесплатного экземпляра смартфона среди подписавшихся на рассылку.

Глобальная версия сохранит все характеристики китайской модели: процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки и систему охлаждения с паровой камерой. Устройство получило 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и минимальными рамками.

Ожидается, что международная цена окажется выше китайской (от 3499 юаней или ~$479). Параллельно RedMagic продолжает разработку нового игрового планшета, который должен стать компактнее и мощнее текущей модели Nova.