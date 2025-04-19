Инсайдеры раскрыли детали о будущем флагмане Realme GT 8 Pro — процессор Snapdragon 8 Elite 2, 200-Мп перископ и батарея 7000 мАч.

В сети появились сведения о будущем флагманском смартфоне Realme GT 8 Pro. Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station, устройство получит новейший процессор Snapdragon 8 Elite 2, который обещает на 26% более высокую производительность в тесте AnTuTu по сравнению с предыдущим поколением.

Основной камерой смартфона станет 200-мегапиксельный перископный модуль. Устройство также получит плоский 2K OLED-дисплей, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и металлическую рамку.

Особое внимание производитель уделил автономности — батарея емкостью не менее 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Ожидается, что презентация Realme GT 8 Pro состоится в последнем квартале года, как это было с предыдущей моделью.