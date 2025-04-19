Компания Zotac анонсировала самую маленькую версию RTX 5060 с односекторной системой охлаждения для компактных ПК.

Zotac одной из первых показала компактную версию новой видеокарты GeForce RTX 5060 под названием Solo. Главная особенность этой модели — система охлаждения с единственным вентилятором, что делает её одной из самых маленьких среди анонсированных вариантов RTX 5060. Точные габариты пока не раскрыты, но ожидается, что они будут меньше, чем у двухвентиляторной версии Zotac Gaming длиной 22 см.

Карта сохраняет стандартные характеристики RTX 5060: 3840 ядер CUDA с базовой частотой 2280 МГц, 8 ГБ памяти GDDR7 и 145-ваттное энергопотребление. Для подключения используется один 8-контактный разъём питания. Выходы включают три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Появление Zotac GeForce RTX 5060 Solo на рынке ожидается в мае. Официальная рекомендованная цена пока не объявлена, но базовые модели RTX 5060 других производителей стартуют от $299.