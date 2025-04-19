Форум 4chan временно прекратил работу из-за масштабной хакерской атаки, в ходе которой злоумышленники получили доступ к IP-адресам пользователей.

Известный анонимный форум 4chan, оказавший значительное влияние на интернет-культуру, был временно отключен после серьезной хакерской атаки. Группа под названием Soyjack.party заявила, что получила доступ к административной панели сайта, что позволило им просматривать IP-адреса пользователей, восстанавливать удаленные разделы и управлять базами данных. Вскоре после этого администраторы форума приняли решение отключить его для предотвращения дальнейшего ущерба.

Один из хакеров, скрывающийся под псевдонимом Chud, опубликовал сообщение, в котором подробно описал взлом. По его словам, злоумышленник находился в системе 4chan более года, прежде чем провести атаку, получившую название "soyclipse". В результате были раскрыты личные данные сотрудников форума, а также произошла утечка исходного кода сайта.

Причиной успешного взлома, предположительно, стала устаревшая версия PHP, которую 4chan не обновлял с 2016 года. Это оставило сайт уязвимым для множества известных эксплойтов. Ирония ситуации в том, что сам форум неоднократно становился площадкой для обсуждения утечек данных после взломов крупных компаний и государственных учреждений.

На момент написания текста работа 4chan была восстановлена, однако пользователи продолжают жаловаться на нестабильное соединение. Остается неясным, насколько серьезными окажутся последствия атаки и удастся ли администраторам полностью устранить все уязвимости.