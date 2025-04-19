Компания Anbernic анонсировала планы выпуска до 10 новых портативных консолей в этом году, включая RG557.

Компания Anbernic, известный производитель портативных игровых устройств, поделилась планами на 2025 год. После необычно тихого начала года, когда бренд не выпустил ни одной новинки, стало известно о подготовке целой линейки handheld-устройств. Первой станет модель RG557 — преемник RG556, выход которой ожидается уже в конце апреля.

По словам представителей компании, в этом году планируется выпустить от семи до десяти новых устройств, не считая RG557. Среди них может оказаться RG34XX SP, который, согласно слухам, получит не просто обновленный дизайн, но и улучшенные характеристики. Также ожидается, что Anbernic представит свое первое устройство на процессоре MediaTek Dimensity 8300.

Интересно, что пока не реализованы ранее слитые в сеть варианты цветовых решений — полупрозрачный розовый и фуксия. Остается неясным, войдут ли они в состав новых моделей или станут частью ограниченных серий.



