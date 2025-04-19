Компания Nvidia запретила партнерам отправлять обзорные образцы RTX 5060 Ti 8GB, несмотря на заявленную дату выхода.

Nvidia столкнулась с новой волной критики из-за ограничений на обзоры видеокарты RTX 5060 Ti 8GB перед ее запуском. Хотя компания официально анонсировала обе версии — 8 ГБ и 16 ГБ — с одинаковой датой выхода 16 апреля, партнерам якобы запретили отправлять младшую модель рецензентам. Канал Hardware Unboxed сообщил, что некоторые производители ссылались на неготовность карт, а другие прямо указали на запрет со стороны Nvidia.

При этом сама Nvidia разрешила обозревателям самостоятельно искать RTX 5060 Ti 8GB для тестов к моменту выхода. Позже выяснилось, что 8-гигабайтная карта может появиться в магазинах на неделю позже, несмотря на заявленные сроки.

Причины такого решения остаются неясными. Возможно, компания хочет скрыть реальную производительность младшей модели, чтобы избежать сравнений. Проблемы с маркетингом и стратегией запуска Nvidia подтвердил и другой крупный канал — Linus Tech Tips. Между тем обе версии RTX 5060 Ti уже появились в онлайн-магазинах, однако, они быстро закончились.