Компания RedMagic выпустила два новых магнитных павербанка DAO Energy Card с емкостью 5000 и 10000 мА·ч и поддержкой стандарта Qi2.

Компания RedMagic анонсировала два новых магнитных беспроводных павербанка — DAO Energy Card емкостью 5000 и 10000 мА·ч. Устройства выполнены в тонком корпусе из анодированного алюминия и поддерживают стандарт Qi2. Модель на 10000 мА·ч предлагает проводную зарядку на 45 Вт, а младшая версия — до 20 Вт.

Оба павербанка оснащены мощными магнитами (14 N). Толщина корпуса составляет 8 мм для 5000 мА·ч версии и 14 мм для 10000 мА·ч модели. В комплект входит кабель для быстрой зарядки.

Пока новинки доступны только в Китае по цене 229 юаней (~$41) за 5000 мА·ч версию и 299 юаней (~$41) за модель на 10000 мА·ч. О глобальном релизе информации пока нет, но учитывая практику компании, выход на международный рынок должен состояться в ближайшее время.