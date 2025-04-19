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ddr22
В сети появилось видео с ранней версией One UI 8 на базе Android 16
Ранний обзор One UI 8 показал незначительные изменения по сравнению с One UI 7, включая расширение функции Now Brief.

В интернете появилось видео с ранней версией One UI 8, следующего крупного обновления оболочки Samsung. Запись демонстрирует работу системы на смартфоне Galaxy Z Flip6, хотя официальный релиз ожидается не раньше конца этого года. Особенностью новой версии станет переход на Android 16, что связано с изменением графика выпуска обновлений Google.

Судя по опубликованным материалам, One UI 8 принесет не столь масштабные изменения, как можно было ожидать. Основным нововведением станет расширение функции Now Brief, которая ранее была доступна только для флагманской линейки Galaxy S25. Также заметны небольшие изменения в интерфейсе стандартных приложений.

Интересно, что следы работы One UI 8 уже были замечены в бенчмарках на устройстве Galaxy Z Fold7. Аналитики отмечают, что One UI 8 скорее напоминает промежуточное обновление вроде One UI 7.1, чем полноценную новую версию системы. 

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#android 16
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