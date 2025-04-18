Компания Apple готовит более лёгкую версию шлема Vision Air с титановыми деталями, новой батареей и эксклюзивным цветом

Apple, похоже, работает над облегчённой версией своего AR-шлема под названием Vision Air. Основной проблемой текущей модели Vision Pro стал её вес, вызывающий дискомфорт при длительном использовании. Согласно данным инсайдера Kosutami_Ito, новая версия получит титановые элементы конструкции, что значительно снизит массу устройства.

Хотя большая часть корпуса останется алюминиевой, ключевые внутренние компоненты будут выполнены из титана. Шлем также получит обновлённую конструкцию разъёма и батареи, а среди цветовых вариантов появится тёмно-синий оттенок "графит", напоминающий классический чёрный iPhone 5.

Ранее Bloomberg сообщал о более доступной модели AR-шлема от Apple, но предполагалось использование пластика вместо металла. Vision Air, судя по всему, займёт промежуточную позицию между премиальным Vision Pro и бюджетными вариантами. Ожидается, что цена новой модели будет существенно ниже $3499, но всё равно останется на уровне флагманских iPhone.