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ddr22
Microsoft добавила новую функцию «Computer Use» в Copilot Studio
Компания Microsoft представила новую функцию для Copilot Studio, позволяющую ИИ-агентам автоматизировать задачи в любых приложениях без API

Microsoft представила новую функцию «computer use» в Copilot Studio. Эта технология позволяет ИИ-агентам взаимодействовать с веб-сайтами и приложениями точно так же, как это делал бы человек: кликать, вводить данные и перемещаться по интерфейсу. Особенность решения в том, что оно не требует специальных API или интеграций.
Чарльз Ламанна, старший руководитель Microsoft, объяснил, что теперь ИИ может выполнять задачи даже в системах, не имеющих прямого программного интерфейса. Это открывает новые возможности для бизнеса - от автоматического заполнения отчётов до обработки счетов и работы с клиентами. Агенты способны адаптироваться к изменениям в интерфейсах, что делает автоматизацию более надёжной.

Нововведение ставит Microsoft в прямую конкуренцию с OpenAI, которая ранее представила аналогичную технологию Operator. Компании активно работают над тем, чтобы избавить пользователей от рутинных задач, поручая их ИИ-ассистентам. Функция уже доступна в Copilot Studio и может использоваться для создания специализированных бизнес-агентов.

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#microsoft
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